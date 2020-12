Violentos robos a comerciantes de Villa Tesei

Ambos huyeron y no pudieron ser localizados por la Policía de Hurlingham, limitada de todo tipo de recursos.

Mientras tanto afuera, el cómplice intentaba hacerse con las pertenencias del vendedor, el que también resistió el robo con el cuerpo. Chorro, pero no estúpido, el caco siempre procuró distancia con la víctima, un hombre corpulento que valientemente evitó perder sus pertenencias en manos del rastrero.

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires no da tregua, y las inversiones del gobierno de Axel Kicillof para dotar a las fuerzas de personal y mejor equipamiento nunca llegaron. Una pareja de delincuentes a golpes de puño intentó robar una pequeña distribuidora en Villa Tesei.