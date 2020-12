Tigre continúa incentivando la donación de sangre

La actividad está dirigida a personas mayores de 16 años que superen el peso de 50 kilos. La extracción es sencilla, no requiere ayuno previo y no tiene ningún tipo de riesgo o dolor para el paciente. Una sola unidad -de 450 mililitros- tiene la capacidad de salvar hasta 3 vidas. Las personas que gozan de buena salud son las que pueden sostener el sistema de donación.

“Estamos agradecidos a las personas que se acercaron en este día y a todos y todas las que formaron parte de la campaña en cada lugar que hemos visitado. Me genera mucha satisfacción saber que vivimos en un distrito solidario, que ayuda al que más lo necesita. Seguiremos adelante con esta propuesta en más puntos de la ciudad”, resaltó la legisladora.