San Fernando realiza operativos integrales de salud en las islas

Y resaltó: “En el Hospital Do Porto tenemos Radiología dos veces por semana, e iniciando Laboratorio, una herramienta diagnóstica invalorable para los médicos y por supuesto para los pacientes, que no se tienen que trasladar porque hacemos las extracciones y tenemos la logística para derivar al excelente Laboratorio del Hospital San Cayetano, con devolución de los resultados en el día”.

En tanto, la médica coordinadora de Hospitales de Islas, Rosana Beláustegui, agregó: Los operativos que se están desarrollando, aun durante la pandemia, son muy importantes para mantener el contacto con los pacientes, vecinos y toda la comunidad del hospital, saliendo a lugares con las lanchas ambulancia con equipamiento de enfermería, médico clínico e incluso un odontólogo. Esta etapa fue más de relevamiento que asistencial, con identificación de casos, pacientes con tratamiento, crónicos, patologías no detectadas, determinaciones de glucosa por test rápido para posibles diabéticos, e invitarlos a acercarse a los hospitales para iniciar un tratamiento”.