Morón incorporará nuevos espacios destinados a niños y niñas hasta cuatro años

Asimismo, el obispo sostuvo: “Decidimos reforzar los vínculos en los tres municipios para solucionar los problemas concretos, ya sea lo que significa la crisis alimentaria y sobre todo en este tema de la primera infancia que es donde hay que enfocarse para no tener otra generación excluida. La educación realmente tiene que ser para todos, y para ello tenemos que trabajar juntos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com