Cianobacterias: Continúan los estudios para investigar el estado de las aguas del río en el Delta de Tigre

Durante el procedimiento -que contó con miembros de la Dirección Coordinadora de Obras Particulares- se constató mayor presencia de floraciones respecto a la semana anterior. El resultado de las muestras recogidas se conocerá en los próximos días. Se recuerda no consumir el agua y evitar realizar actividades recreativas.

