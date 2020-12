El intendente de José C. Paz.

La investigación se encuentra a cargo de personal de la comisaría tercera de José C. Paz, que buscaban al homicida.

El hecho ocurrió el miércoles a la tarde en una casa situada en Tomás Guido y Santa María, del barrio Firpo, en José C. Paz, cuando la víctima, Julio Bautista, se encontraba junto a otras 5 personas y se generó una pelea con una de ellas que estaba armada.

Un joven de 26 años fue asesinado de dos balazos durante una pelea con un conocido que está prófugo, en el marco de un ajuste de cuentas ocurrido en una casa del partido bonaerense de José C. Paz, informaron hoy fuentes policiales.

José C. Paz: Matan a balazos a un joven en un ajuste de cuentas

