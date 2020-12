En el Centro Municipal de Rehabilitación “Frida Kahlo”, Tigre conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Por su parte, Yael Nahir Mercado, vecina que obtuvo el primer puesto en la etapa provincial de los Juegos Bonaerenses 2020 en la categoría “Narración oral” dijo: “Estoy muy contenta por lo que conseguí. Es una gran alegría”. A su tiempo, su mamá indicó: “Me siento emocionada y orgullosa por ella. Me encanta que pueda expresar su arte y las cosas que hace. Estoy agradecida con el Municipio por la labor que realiza con mi hija”.

Durante la actividad, se plantaron árboles en memoria de los vecinos fallecidos Hernán Cabezas, quien pertenecía al equipo del Consejo de Discapacidad local, y Nicolás Javier Kaminsky Annoni. También se entregaron reconocimientos a chicos y chicas del Programa Arte Inclusivo que participaron de los últimos Juegos Bonaerenses 2020 realizados de forma virtual. El evento contó, además, con la presencia de Rodrigo Etchart, jugador de Los Pumas Seven, quien donó una camiseta del seleccionado argentino de rugby, que será sorteada entre quienes continúen donando elementos ortopédicos, hasta el 18 de diciembre, en el marco de la campaña solidaria lanzada desde la Dirección de Discapacidad local.