A partir de un llamado extorsivo al intendente Posse, detuvieron a una banda que realizaba secuestros virtuales

Si un niño o una niña atiende el teléfono, supervise que no aporte sus datos personales ni de su familia y que la llamada la continúe una persona adulta.

No agendar en los teléfonos celulares con las palabras como “mamá”, “papá” o “casa”, coloque directamente los nombres de las personas.

Para reducir las posibilidades de recibir estos llamados extorsivos, se recomienda no llenar cupones con datos telefónicos a desconocidos en comercios, cines, stands o en la calle.

“Es fundamental tener la lucidez para no brindar ninguna información. Apenas escuchan que le dicen que llaman por un supuesto secuestro, o también por un accidente desde tal o cual comisaría u hospital, corten. Ni la policía ni los médicos hacen esos llamados en la vida real”, sostuvo Federico Suñer, secretario de Prevención Ciudadana.

Uno de los hechos ocurrió en la madrugada del martes 1 de diciembre cuando el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recibió un llamado extorsivo a su domicilio particular en el que se le decía que uno de sus hijos había sido secuestrado.