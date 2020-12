Más de mil quinientos alumnos en edad escolar pasaron por la campaña de vacunación de San Isidro

Mientras su hija recibía la vacuna, Vanina Kurt comentó: “Esto es espectacular. Me encantó ver cómo el municipio se preocupó por este tema y organizó esta campaña. La verdad que me solucionó la vida”.

“Se hizo un relevamiento en todas las instituciones del partido para ver quiénes no habían sido vacunados. A partir de ahí, desarrollamos esta campaña para que los padres tuvieran la facilidad de vacunar a sus hijos sin tener que recurrir a un hospital o clínica, con el temor que pudiese generar estos lugares durante la pandemia”, expresó Marisol Reigosa, directora general de Educación del San Isidro.

En un contexto social en el que mucha gente no llevó a sus hijos a vacunar por la pandemia, el Municipio de San Isidro llevó a cabo una campaña de vacunación en los colegios con el objetivo de aumentar el índice de inmunización en niños y niñas de 11 años.