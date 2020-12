Leo Nardini recorrió el distrito junto a Agustín Simone, ministro de Infraestructura de la Provincia

Por su parte, Simone, afirmó: “Mucha satisfacción ver obras de este estilo, obras inclusivas, que son un derecho para los vecinos, tratando de recuperar lo que no se hizo los últimos años. Distritos como Malvinas fueron discriminados, no tuvieron los mismos fondos que tuvieron otros distritos y los intendentes, como el caso de Leo, tuvieron que cargarse las obras sobre la espalda. Hablamos con Leo para trabajar en cloacas, agua, hidráulicas, obras viales, viviendas, toda la agenda que tenemos en Malvinas, pensando un 2021 que esperemos sea bueno para todos”.

“Hicimos muchas cosas en nuestra primera gestión. Fue muy difícil porque al no haber sintonía con el espacio político de turno, las cosas parecían complejas. Hoy podemos tener un dialogo más fluido y pensar en el bien colectivo. Trabajamos en conjunto, empujando desde abajo para arriba, para fortalecer a un gobierno que tiene la voluntad de hacer por la gente”, agregó el jefe comunal.