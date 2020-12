Fernández, Kirchner y Kicillof entregaron viviendas en el barrio La Perla de Moreno

Por su parte, Kirchner remarcó: “Este barrio y estas viviendas demuestran que, cuando nos organizamos, las cosas cuestan pero se pueden realizar. Estas ya no son viviendas, son hogares donde van a entrar argentinas y argentinos con nuevas esperanzas y sueños”. “Es importante que se recupere el trabajo y allí es donde el Estado juega un rol fundamental, invirtiendo de manera inteligente, construyendo viviendas donde los chicos y chicas puedan estudiar, jugar y construir un futuro mejor para todos”, añadió en declaraciones a la prensa.

En ese marco, el gobernador destacó que “mientras trabajábamos durante la pandemia para que no faltaran respiradores y camas para ningún bonaerense, no nos olvidamos de lo veníamos a hacer”. “Donde hay una necesidad hay un derecho, y donde hay una derecho hay una obligación de quienes gobernamos”, sostuvo.