Luis Vivona participó de la entrega de premios de “Impulsarte”

“Festejamos el programa ‘Impulsarte’, que permite que los jóvenes que se destacan en comunicación, puedan hacerse visible en toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros con el intendente Leo Nardini, después de un trabajo incansable en equipo, rescatamos la labor de Mariana, no solo por su tarea en comunicación y su trabajo y desarrollo en el documental de ‘Goleadoras’, sino también que representa ser buena hija, buena persona, buena vecina y noble, representando la voluntad de muchos jóvenes”, explicó Vivona.

