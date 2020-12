Entregan tablets a centros de jubilados de San Isidro

“Tenemos un intendente que nos acompaña y se ocupa de nosotros. Las tablets nos ayudan a poder manejar las nuevas tecnologías y no tener que depender de nuestros hijos o nietos. A mí me gusta mirar los portales de noticias y también mis redes sociales”, cerró con una sonrisa, Raquel Elena Lisarraga, representante del centro de jubilados “La casita de Martínez”.

Tras recibir su tablet, Amor del Carmen, presidenta del centro de jubilados “Aquí amanece” de Martínez, expresó: “Estamos muy felices porque esta inclusión digital significa que los jubilados no nos quedemos excluidos. El municipio nos estimula todo el tiempo y nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida”.

Además destacó que durante la cuarentena, los adultos mayores pudieron realizar diversas actividades y mantener los vínculos con sus familiares aunque sea a través de una pantalla. “Esta entrega masiva de tablets que realizamos los ayudó en este momento tan difícil para que puedan mantenerse activos y a que no se quiebre el vínculo con sus seres queridos”, indicó.