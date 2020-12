¿Habrá límites de personas en las reuniones de Navidad y Año Nuevo?

Mientras tanto en España, país con un número de nuevos casos diarios y muertes por coronavirus similar al de Argentina, se fijaron restricciones para las comidas y cenas de fiestas los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero de 2021. El gobierno ibérico estableció que no se supere el número máximo de 10 personas en las mesas de Navidad y Año nuevo, salvo que se trate de convivientes, algo difícil de controlar por las fuerzas de seguridad pero que llama a la responsabilidad social.

A partir de la entrada en la fase de distanciamiento social, quedaron habilitadas en la provincia de Buenos Aires reuniones sociales en espacios cerrados, las que no pueden superar el máximo de 10 personas. A días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, no hay definiciones aún si regirá el mismo límite de aforo en las casas de las familias bonaerenses, o habrá una flexibilización para las noches del 24 y 31 de diciembre.