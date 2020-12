Lis Diaz suma gestión a su trabajo en Tres de Febrero con su incorporación al gobierno de Moreno

La concejal de Tres de Febrero, Lis Díaz, tiene un nuevo rol desde hace algunos días: Es la flamante secretaria de Mujeres, Género y Diversidades del gobierno de Moreno, cargo que ejercerá ad honorem y sin carga horaria fija. En diálogo con SM Noticias, se refirió a los objetivos de su cargo en el distrito del oeste, y a como compatibilizará sus dos funciones.

Inicialmente, la referente del Movimiento Evita mostró su entusiasmo de poder “ser parte de la gestión de la intendenta Mariel Fernández, una gestión que está consustanciada con las necesidades de los sectores más postergados del partido de Moreno”. Indicó que su objetivo será “jerarquizar un área que venía teniendo mucho trabajo y mucha incidencia en la protección y en la asistencia integral de las mujeres y las diversidades de Moreno”, y “trabajar en la prevención y en la promoción de derechos”.

“La semana que viene se va a inaugurar el primer refugio municipal, un hogar de tránsito para mujeres que sufren situaciones de violencia”, adelantó, y aclaró que se trata de “una deuda del Municipio”. “Si bien contamos con espacios provinciales o nacionales de este tipo, queríamos tener un espacio propio al que la vecinas de Moreno puedan recurrir ante una situación de peligro”, remarcó. “Queremos trabajar en el día después al hecho de violencia. Brindarle respuesta en relación a la vivienda, pero también al trabajo la salud y la educación, para que puedan vivir una vida sin violencia”, enfatizó.

Ante la consulta sobre la cantidad de femicidios ocurridos en Moreno en este último tiempo, Díaz consideró que “es preocupante, como en la mayoría de los distritos del conurbano”. “Afortunadamente tenemos una gestión que aborda el problema y trabaja constantemente en la prevención. Trabajamos también con una Mesa de Política Criminal, en la que trabajamos con la Policía y la Justicia” para abordar la situación de los femicidios, detalló.

También reiteró la importancia de trabajar en la prevención, más tomando en cuenta “las situaciones de desigualdad que sufrimos las mujeres y las diversidades en un distrito que ha sido tan postergado y ha tenido gestiones que no tenían esta impronta” vinculada al a cuestión de género. “Las deudas sociales que tenía el distrito dificultan la situación que atraviesan las mujeres y las diversidades. Queremos brindarle una respuesta a las problemáticas que enfrentan y que tengan mayores oportunidades”, subrayó.

En cuanto a la decisión de política de darle prioridad al tema, la funcionaria planteó que la intendenta Mariel Fernández “es una militante feminista y también peronista, y para nosotros la lucha por la justicia social tiene que ver con garantizar derechos a las poblaciones más vulnerables, en este caso las mujeres y las diversidades”. “Desde un primer momento se planteó que el Municipio tenga perspectiva de género. De hecho el gabinete municipal está mayoritariamente compuesto por mujeres, y eso habla de una impronta que no tiene otro distrito”, declaró.

“Yo veo problemas que se repiten, deudas sociales que están acá y también en Tres de Febrero, por ejemplo. La diferencia es la voluntad política para tomar temas como prioridad y disponer recursos municipales, que obviamente son escasos, y usarlos para llegar a los problemas de raíz”, analizó, y aseveró: “En Moreno no se aplican políticas de maquillaje como las que lamentablemente se aplican en mi distrito”.

En esa línea, la concejal del Frente de Todos manifestó que “durante todo el gobierno de Diego Valenzuela no hemos tenido ninguna política que aborde la prevención ni tampoco la asistencia o la reparación a esa familia”. “Muchas veces se habla de campañas, pero no se transforman en políticas públicas que trascienden las gestiones y nos permiten llegar a los problemas profundos que tiene Tres de Febrero”, declaró.

También comentó que compatibilizará su doble función “con esfuerzo, trabajo y un gran equipo que me está acompañando tanto en Tres de Febrero como en Moreno”. “El compromiso es el mismo”, afirmó, y entendió que “será muy importante el aporte que me pueda dar ser parte de una gestión, me va a permitir formarme y mejorar como militante y concejal”.

Sin bien son roles distintos, Lis Díaz valoró lo que se puede realizar desde ambos cargos. “Desde el Ejecutivo la dinámica es mucho más ágil, y podemos brindar soluciones rápidas. En el Concejo Deliberante hemos presentado muchas iniciativas y sin embargo los tiempos son otros, pero allí aprendí a construir consensos, ya que nuestras iniciativas, además de comunicarlas a la comunidad, tenemos que acercarlas a otros bloques, más siendo que hoy somos minoría, para lograr que avancen”, destacó.

Por último, en lo administrativo, remarcó que el cargo de secretaria de de Mujeres, Género y Diversidades es ad honorem y sin carga horaria fija. “Soy funcionaria pública y pertenezco a un proyecto político nacional que cree que la política tiene que aportar a favorecer la vida de la gente, y eso implica que los recursos lleguen a los vecinos. Por eso la voluntad fue la de renunciar a una dieta y permitir que esos recursos lleguen a quienes más lo necesitan”, cerró.