Andreotti y Massa inauguraron la fiscalía y Comisaría de la Mujer y la Familia de San Fernando

En tanto, la ministra Estela Díaz señaló: “Felicito al intendente Juan Andreotti por esta iniciativa, esto es acercar la política pública del Estado para dar respuesta, y sabemos que muchas veces la dificultad de acceso y la falta de articulación entre los organismos hacen al desaliento, a que no se acuda a pedir ayuda y a la revictimización. Este es un paso gigantesco en construir este polo moderno y en excelentes condiciones para que se acerquen quienes tiene necesidades. Un Estado presente que contribuya para erradicar las violencias”.

Asimismo, Sergio Massa sostuvo: “Quiero valorar el esfuerzo no solo del intendente sino de la comunidad de San Fernando de asumir un problema enorme que vivimos en la Argentina, donde muere una mujer cada 30 horas víctima de violencia. El Estado debe intervenir frente a los problemas de violencia de género y construir un camino de protección y de reparación para las mujeres. Este es el siglo que nos va a permitir igualar derechos, es una tarea que tenemos que hacer entre todos y el Estado es el primero que tiene que poner las reglas para generar esas condiciones”.

Al respecto, el intendente Juan Andreotti expresó: “Hoy es un día muy importante para San Fernando porque creemos en la descentralización de todos los servicios del Estado. Antes una mujer para poder hacer una denuncia tenía que irse hasta la comisaría de Martínez, volver al distrito a la fiscalía e ir al Hospital Provincial. Hoy en un rango de cinco cuadras las vecinas tienen la fiscalía, la comisaría y además el Hospital Municipal. Uno debe acercar el Estado a las mujeres, en un momento tan difícil no podemos hacerlas correr de un lado a otro cuando necesitan una ayuda, una mano que el Estado tiene que proveérsela”.