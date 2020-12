Kicillof participó de la entrega de viviendas e inauguró un nuevo edificio para la Policía Científica en Florencio Varela

“Se han reactivado obras que estuvieron paralizadas durante mucho tiempo porque no existía la voluntad política de invertir en quienes más lo necesitaban”, afirmó Watson, y señaló: “La vivienda es una necesidad impostergable, por eso hoy estamos muy emocionados al ver a las familias que reciben las llaves de sus nuevos hogares”.

“A partir del esfuerzo conjunto entre la Nación, la Provincia y el Municipio de Florencio Varela, pudimos acompañar a 56 familias que no contaban con vivienda propia y hoy son propietarias de sus casas”, aseguró Kicillof, desde el complejo habitacional Las Margaritas, donde estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone; el secretario nacional de Hábitat, Santiago Maggiotti; el director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Juan Brardinelli; y el titular de Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Oroz.