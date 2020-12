¿Expulsión del país? Youtuber uruguayo debe un millón en expensas y organiza fiestas con drogas y dólares

La dueña de la casa en la que vive Cabrera, en el country San Marco de Ingeniero Maschwitz, denunció que no le paga el alquiler, amparado en el decreto presidencial que impide los desalojos, señala que destruyó la vivienda y debe más de un millón de pesos en expensas. El okupa hace y deshace en la Argentina, provocando todo tipo de incidentes y la movilización de fuerzas de seguridad, como la que ocurrió ayer cuando la Policía debió intervenir ante una fiesta clandestina.

