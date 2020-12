Di Mario: “Soy precandidato a concejal en el año 2021 y precandidato a intendente en el 2023” en Malvinas Argentinas

Marcelo Di Mario, dirigente de Juntos por el Cambio en Malvinas Argentinas, conversó con SM Noticias y habló sobre el panorama electoral del 2021, defendiendo al sistema de PASO y pidiendo por la continuidad de la ley que limita las reelecciones de los intendentes. En materia de gestión, el funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consideró que la política en general tiene una deuda con el vecino del distrito, y aseguró que, durante la pandemia, “no vimos la presencia del Estado local” en los barrios.

“Tenemos una mirada auspiciosa de cara al 2021 y al 2023”, comenzó indicando Di Mario, ante la consulta por la actualidad local de su espacio. En esa línea, estimó que va haber un gran acompañamiento del vecino, “que ya nos acompañó en el 2019 a nivel nacional y provincial, porque la gestión de este gobierno es muy mala”. “Cometieron mala praxis en áreas como salud, educación y economía, y eso va a hacer que, electoralmente, la gente no los acompañe y haya un arrastre negativo para los candidatos locales” del Frente de Todos, pronosticó.

“A nivel local, creo que Juntos por el Cambio aprendió la elección”, indicó, y consideró que el espacio “va a presentar más de un candidato”, algo que ocurrió en el 2017 pero no el 2019. “Así tendremos un espectro mucho más amplio y los vecinos van a poder elegir un candidato dentro de un espacio”, remarcó, para luego mostrarse entusiasmado “con lo que puede ser el resultado electoral en el distrito”.

En lo personal, el dirigente afirmó: “Soy precandidato a concejal en el año 2021 y precandidato a intendente en el 2023, aunque entiendo que puede haber otros candidatos en Malvinas Argentinas”. “Lo importante es lo que podamos mostrarle al vecino (…), y nosotros entendemos que la política tiene una deuda con los vecinos de Malvinas Argentinas”, prosiguió. Contó además que, como comerciante, fue parte de la comisión en favor de la autonomía cuando existía aun el distrito de General Sarmiento. “Creíamos que este nuevo municipio iba a tener muchas chances de crecer y transformarse en un distrito moderno y productivo luego de la división”, declaró.

“Pasaron 25 años de esa división y lamentablemente lo que soñamos no se volvió realidad. Hoy el 90 por ciento de los habitantes de Malvinas Argentinas no tiene cloacas; el 80 por ciento no tiene agua potable; el 65 por ciento no tiene asfalto; y tampoco hay iluminación”, analizó, y lanzó: “La política está en deuda con nuestros vecinos, por eso venimos a proponer una nueva forma de hacer política, que sea exclusivamente de gestión, pensada para los vecinos y junto con ellos”.

El ex funcionario de la cartera de Educación bonaerense, comparó al distrito con municipios cercanos, como Tigre o Escobar, “que estaban en la misma situación que Malvinas Argentinas cuando se dividió General Sarmiento”. “Hoy, 25 años después, vamos a esos municipios y vemos que han resuelto situaciones como las cloacas, el agua, el asfalto y la iluminación”, enfatizó.

Si bien evitó caer en nombres propios, reiteró que la falta de obras de infraestructura es una deuda de “la política” con los vecinos malvinenses. “No tener agua ni cloacas, además de ser indigno, tiene que ver con una cuestión sanitaria (…). Hay que pensar en esas soluciones que hoy requiere la mayoría de los vecinos, pero también pensar en un distrito a largo plazo, vinculando educación con el trabajo y el sector productivo, darle mayor potenciación a nuestro parque industrial y a los comercios. Queremos que los malvinenses puedan estudiar y trabajar y proyectar su vida a largo plazo dentro de Malvinas Argentinas, algo que hoy no sucede”, completó.

Seguidamente, ante la consulta sobre el trabajo social realizado por su espacio en el contexto de la pandemia del coronavirus, Marcelo Di Mario explicó que “durante estos meses entregamos más de 5 mil viandas de alimentos, más de 4 mil kilos de alimentos no precederos, hicimos actividades para el Día del Niño para más de 1000 chicos, y para el Día de la Madre para más de 800 vecinas”. “En este trabajo permanente en los barrios no vimos la presencia del Estado local, en un año donde la mayoría de los vecinos necesitaba su presencia”, denunció.

“En este año tan particular, la política vuelve a estar en deuda con los vecinos de Malvinas Argentinas y no estuvo a la altura de las circunstancias. No se establecieron los mecanismos municipales para estar cerca de los vecinos que lo necesitaban”, expresó.

Retomando el eje electoral, ante la pregunta sobre la posible eliminación de las PASO y de la ley que limita las reelecciones de intendentes y concejales, el hombre de Juntos por el Cambio planteó que “serían retrocesos en materia de calidad institucional”. “Ambas medidas han traído calidad a la democracia, y retrotraer las cosas a como era antes, con internas partidarias cerradas y con intendentes gobernando por más de 25 años, afectará la calidad democrática”, señaló.

“Hay que llevarle tranquilidad a la ciudadanía y dejarle en claro que se van a realizar las PASO y que no va a haber posibilidades de reelecciones indefinidas”, aseveró, e ilustró: “Un gobierno que viene a transformar de verdad la vida de los ciudadanos lo puede hacer en un tiempo determinado. María Eugenia Vidal, en un solo mandato hizo cambios estructurales que van a quedar por siempre”. Para él, “la alternancia que hoy permite la democracia -con las normas vigentes- sirve para generar cambios de verdad”.

Para cerrar, el funcionario porteño dejó en claro que, en su opinión, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, “es un potencial candidato a presidente en el 2023, y -de ser presidente- claramente va a poder trasladar la gran reforma que hizo de la Ciudad de Buenos Aires a cada provincia y a cada municipio”.

No obstante, aclaró: “Lo que tiene de bueno Juntos por el Cambio es que es un espacio plural, con voces de todo tipo. Después de la derrota del 2019 mantenemos la unidad en esa pluralidad, y seguramente encontraremos la forma de definir los candidatos tanto en el 2021 como en el 2023”. En esa tónica, pidió por una interna como la del 2015, cuando Mauricio Macri fue precandidato a presidente y compitió contra Elisa Carrió y Ernesto Sanz. “Después de la PASO hubo trabajo conjunto y eso nos permitió ganar a nivel nacional y provincial. Ese es el mejor formato”, finalizó.