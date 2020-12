El Foro Legislativo del Frente de Todos apoya la adecuación de la coparticipación federal que recibe la Ciudad de Buenos Aires

“En la Ciudad viven 3 millones de personas. En la Provincia, 17 millones. Sin embargo, Buenos Aires, con sus 135 municipios, tiene el mismo presupuesto que la Capital Federal. Y a la desigualdad histórica y estructural que padecemos los y las bonaerenses, hay que sumarle el inmenso daño que generó el macrismo”, añadieron desde el Foro Legislativo del Frente de Todos y puntualizaron: “Cuando Axel Kicillof asumió encontró a la Provincia con una caída del 8% del PBI, descapitalizada y sobreendeudada, y a eso se le añadió la pandemia. Hoy está claro que la provincia de Buenos Aires no es inviable, lo que es inviable es la desigualdad. Por eso, es lógica, justa y necesaria la decisión de Alberto de comenzar a saldar esta deuda y construir un desarrollo federal y equitativo”.

El puntapié inicial fue dado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en septiembre decidió conformar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, el cual se constituye a partir de una adecuación de la coparticipación federal, a fin de recomponer el equilibrio entre la Ciudad y la Provincia y ampliar así los recursos destinados a la seguridad bonaerense. A su vez, el proyecto de ley que se aprobó hoy en la Cámara Baja completa el proceso de transferencia de las funciones de seguridad desde la Nación a la Ciudad comenzado en 2016, al tiempo que establece un monto anual de 24500 millones de pesos para que el gobierno porteño asuma dichas competencias, con lo que la coparticipación del distrito se fija en 1,4%, como sucedía antes de la gestión del ex presidente Mauricio Macri, quien vía decreto la había aumentado a un 3,75%.

Diputados, diputadas, concejales y concejalas que integran el Foro Legislativo del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, en representación de los 135 municipios bonaerenses, manifestaron su apoyo a la modificación de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que se aprobó esta mañana en el Congreso Nacional en el marco del convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en ese distrito. En este sentido, respaldaron a Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, quien en el debate resaltó que “Macri le dio más a la Ciudad de lo que tenía, una metáfora perfecta de lo que fue la política que argentinas y argentinos tuvieron que sufrir durante estos cuatro años, beneficiar a la parte más alta en detrimento de la parte más baja”. Como hubo cambios en el proyecto original, la iniciativa será girada nuevamente al Senado para su confirmación.