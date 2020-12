Morón avanza en la creación de la Reserva Urbana en El Palomar

El intendente Lucas Ghi, junto al ministro de Defensa Agustín Rossi, firmaron un convenio marco de cooperación para la creación de la Reserva Urbana de la Defensa “El Palomar”, en una fracción del predio de la primer Brigada Aérea “El Palomar”, propiedad del Estado nacional. Los acompañó el ex intendente y actual presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella.

