El Concejo Deliberante de Escobar aprobó las ordenanzas preparatorias Fiscal y Tributaria

En otro orden de cosas, se aprobaron por mayoría y por unanimidad, respectivamente, los proyectos de ordenanza, enviados por el Departamento Ejecutivo, de autorización a la colocación de los bustos de los ex presidentes de la Nación Néstor Carlos Kirchner y Raúl Alfonsín en la Plaza General San Martín de Belén de Escobar. En el mismo sentido, se aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza, impulsado por el Departamento Ejecutivo, de autorización a la colocación de un busto de Diego Armando Maradona en la Plaza Intendente Antonio Lambertuchi, más conocida como Plaza del Campito, de la estación de Belén de Escobar.

This site is protected by wp-copyrightpro.com