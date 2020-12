San Fernando conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida con una jornada especial en Plaza Mitre

En tanto, Elías aseguró: “Veo que es importante que estas campañas estén en todos los barrios, cerca del vecino. Me parece bien que los testeos sean confidenciales y seguros, una buena iniciativa”.

Por su parte, Manetti agregó: “Estamos realizando testeos rápidos, donde con un simple pinchazo en el dedo en 10 minutos obtenemos el resultado. También realizamos consejería con las psicólogas, entregamos folletería informativa, profilácticos y lazos rojos alusivos a la fecha. La prevención es importante porque al tener un diagnóstico temprano hoy hay tratamientos para poder convivir con el virus. A partir de 15 de diciembre vamos a hacer testeos de Sida, Sífilis y Hepatitis C en todos los centros de salud”.