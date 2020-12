Vicente López suma quince nuevos Puntos Seguros

Durante la recorrida, Jorge Macri saludó y dialogó con vecinos y comerciantes de este punto neurálgico, les contó que ya está instalado el nuevo punto en la estación y Emiliano, comerciante de la zona indicó: “Gracias al Punto Seguro y a las cámaras que instaló el municipio siento que mi local está cuidado, puedo quedarme trabajando hasta la noche y me da seguridad”.

“Es muy importante porque uno de los grandes problemas de la provincia es que el vecino no se siente seguro en cualquier lugar donde está. Estamos demostrando que tenemos tecnología que permite que se sientan protegidos, y tener Puntos Seguros distribuidos en todo el municipio aumenta esa seguridad, ojalá esto también contagie a otras intendencias para que apliquen la misma tecnología”, concluyó el jefe comunal de Vicente López.