Gente que se queja de todo: Vecino contra los que entrenan en las veredas de San Miguel

“Sr. intendente de San Miguel, Jaime Méndez, y/o autoridades, creo que si bien las veredas son públicas, no son pistas de atletismo. En las mismas circulan personas mayores, personas con discapacidad, niños y señoras embarazadas. ¿Tenemos que esperar que ocurra un accidente?”, se preguntó el vecino.

Aunque parezca inverosímil, un vecino se quejó porque sobre una vereda se estaba llevando a cabo una clase aeróbica y responsabilizó al intendente Jaime Méndez por los accidentes que finalmente no ocurrieron.