Volvió Puerto Libre, el principal lugar de recreación de los adultos mayores de San Isidro

“Esperaba este momento con ansiedad. Puerto Libre me da tranquilidad y felicidad, es único”, resumió emocionada Noemi Pini, de 77 años, de Villa Adelina.

Como el servicio de micro aún no funciona, las personas que no se pueden acercar a la sede de Pacheco y el río, tendrán opciones de otros espacios verdes como Parque Arenaza o el polideportivo de Boulogne, dos veces por semana con profesores.