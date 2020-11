Vicente López realizó un simulacro para brindar atención frente a un paro cardíaco

Las enfermedades cardiovasculares constituyen unas de las primeras causas de muerte en el mundo. Más de la mitad de ellas son por muerte súbita cardíaca, entendida ésta como el fallecimiento natural, totalmente inesperado y muy rápido, antes de que la víctima reciba atención hospitalaria y en personas que no han tenido síntomas previos de enfermedad cardíaca. En el país, según datos oficiales, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte prevenible que deja un saldo de, aproximadamente, 40 mil muertes anuales.

La Unidad Ciclista de Rescate Cardíaco responde a los avisos de auxilios recibidos por la central del SAME o ante el requerimiento directo de un ciudadano o bien al advertir una situación de emergencia durante su recorrido.

La función principal es acortar la brecha de tiempo entre la demanda de auxilio y la atención del paciente en paro cardíaco. Las unidades, conformadas por guardavidas de la Secretaría de Deportes del Municipio, recorren el paseo con intervalos no mayores a 3 minutos.