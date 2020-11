Nardini visitó la casa de vecinas que forman parte del programa “Huertas Malvinenses”

Mariela, contó cómo se enteró de la iniciativa: “Vi por internet que estaban dando las semillas, llamé, me las trajeron y empecé a sumar a la quinta que ya tenía. Es lindo porque todos comemos de la huerta que llevamos adelante nosotros. Estamos re contentos”.

El jefe comunal comentó: “Estoy muy agradecido porque nos han abierto hoy las puertas. Este programa tiene muchos beneficios, todo es natural, no tiene agroquímicos y el ahorro en el bolsillo es significativo. El objetivo es sembrar conciencia y fomentar la alimentación natural y saludable que es muy importante”.