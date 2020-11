El gobierno de Morón continúa promoviendo el trabajo autogestivo textil

El Centro Vivir Sin Violencia es un espacio creado en 2005 para atender, contener y acompañar a mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersexuales e identidades no binaries que se encuentran en situación de violencia por razones de género.

“Las protagonistas son mujeres, con trayectorias diversas, en algunos casos víctimas de violencia de género que fuimos abordando por distintos ámbitos institucionales, como el Centro Vivir sin Violencia” expresó el intendente, y remarcó que “este programa lo que procura justamente es generar ingresos a estas familias, encabezados por mujeres que han sido protagonistas en situaciones muy delicadas y que están dispuestas a ganarse con el sudor de su frente, el sustento diario para su familia”. “En algunos casos tenían conocimiento en materia textil, en otros no y adquirieron esa técnica a partir de distintas experiencias de formación”, enfatizó.