El presidente Fernández anunció que casi todo el país permanecerá en distanciamiento social

Acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, y por la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, el Presidente consideró que “el trabajo focalizado que se realizó en 10 provincias ha rendido buenos resultados”. Y aclaró que de todos modos “el trabajo no ha concluido”. “Todavía tenemos por delante un trabajo de cuidado cierto y la pandemia está lejos de haber sido erradicada”, afirmó.

