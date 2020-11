Se presentó la campaña de fumigación contra el Dengue y Zica en todo Zárate

“Hoy en el marco actual se da una característica particular, en la Municipalidad nos hemos equipado. Ahora disponemos de termonieblas, motofumigadoras individuales, motofumigadoras de gran escala, además, el apoyo de una empresa privada que nos acompaña, a la que le agradezco su sensibilidad de sumarse en todo este proceso. Debo agradecer a Fumicenter y el equipo de Salud, estamos en plena pandemia, pero debemos atacar a la vez al Dengue y Zica”, destacó.

Sobre el lanzamiento el intendente Cáffaro dijo lo siguiente: “Como todos los años, lanzamos a partir de ahora una campaña de prevención contra el Dengue y el Zica. Debemos seguir funcionando a la vez, con este problema que tenemos aún por la pandemia, donde no podemos relajarnos y es clave seguir cuidándonos. Pero el Zica y el Dengue, están presentes en nuestro territorio, el tema es combatirlos. A través de la Secretaría de Salud iremos barrio por barrio en Zárate y Lima. Vamos a desplegar este programa en cada uno de los lugares, generando conciencia, para que junto a los vecinos podamos cuidarnos cada vez más”.

Se trata de un programa que recorrerá todos los barrios del partido, para fumigar espacios públicos, a la vez que se le pide a la población que tome conciencia sobre esta problemática y contribuya a cuidar las áreas verdes de sus casas para la no acumulación de agua, que es donde suelen criarse los mosquitos que transmiten estas enfermedades durante el tiempo que duren las altas temperaturas.