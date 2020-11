“Es esencial la planificación del Estado pensando en el bien común”, sostuvo la intendenta Fernández

El distrito del oeste no solo.

El parque está ubicado en la localidad de Cuartel V y cuenta con 75 hectáreas. Se trata de una salida sobre la tierra privada que está ociosa: se firmó el convenio entre el propietario de la tierra en acuerdo con productores y se conformó un consorcio a diez años. El proyecto, impulsado desde el Ejecutivo y trabajado y aprobado en el Concejo Deliberante, contempla que parte de la producción sea donada a comedores y merenderos comunitarios. Además, se continúa el relevamiento de otras tierras privadas que no están en uso y se acerca esta propuesta a sus propietarios.