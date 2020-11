Juan Andreotti y Malena Galmarini supervisaron la instalación de conductos cloacales en el barrio Mil Viviendas

En tanto, Ciro de la calle Arnoldi agregó: “Estas obras son fundamentales, no se ven, pero se necesitan mucho porque mejoran nuestra calidad de vida. Agradezco al intendente y a AySA por el servicio que nos dan”.

Por su parte, Galmarini señaló: “Hace unos meses, cuando tomamos la gestión de la empresa, nos llamaban los vecinos del barrio y la gente del Municipio para que vengamos a ayudar. Este era un barrio desvinculado, es decir, que no había relación entre la red interna del barrio y la de AySA. Por eso, hoy estamos instalando un canal aliviador que va a ir a la Planta Depuradora Norte con una inversión de 20 millones de pesos y que va a llevarle un mejor servicio a 5 mil habitantes”.