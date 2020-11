Empezaron las clases de revinculación en los jardines de infantes de San Isidro

La imagen es la más buscada por todos los padres, que no pueden contener su emoción: sus hijos e hijas de cinco años en el jardín de infantes bailando, divertidos, viéndose las caras nuevamente en persona y no por Zoom. Eso sí, todos respetando la distancia entre ellos, en círculos demarcados, con tapabocas y alcohol en gel cerca.

