Los museos de San Isidro reabren sus puertas con actividades para toda la familia

No podrán ingresar a los establecimientos quienes presenten fiebre, síntomas respiratorios y/o síntomas compatibles con el coronavirus.

El ingreso de personas no podrá exceder grupos de más de 10 personas al mismo tiempo. El factor de ocupación será de 1 persona cada 15 metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie libre.

Los museos reabrirán sus puertas el sábado 28 y el domingo 29 de este mes. Durante diciembre permanecerán abiertos los fines de semana y el feriado del martes 8, salvo el Museo del Juguete que no abre los martes. En los feriados de Navidad y Año Nuevo estarán cerrados.

“Postales del alma” será toda una vivencia individual y colectiva, una invitación a encontrarse con la experiencia de personas que en otro momento, no tan lejano, habitaron la quinta, conectar con ese legado y producir el propio a través de una postal que represente tu mejor recuerdo del lugar.