Continúan los estudios en el Delta de Tigre para investigar el estado de las floraciones de cianobacterias

“Continuamos trabajando con distintos organismos para el control y alerta temprana, como medida preventiva y proyección para lo que resta de la temporada. Esta semana hicimos un ensayo y prácticas con muestras tomadas en el río, para ver la segregación de la bacteria a través de los filtrados que propusimos. Mientras tanto seguimos recomendando que no se use el agua para consumo ni uso recreativo”, expresó la directora general de Gestión Ambiental, María Paz Mazzola.

Personal del Municipio junto a miembros de la Autoridad del Agua de la Provincia realizaron un nuevo relevamiento en distintos puntos de la primera sección de Islas. Se recuerda no consumir el agua y evitar realizar actividades recreativas.