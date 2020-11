San Isidro: Vuelve a abrir sus puertas la Reserva Ecológica Municipal Ribera Norte

A partir del 1 de diciembre funcionará de lunes a viernes, de 10:00 a 12:30, con un protocolo sanitario. La estadía máxima es de una hora. El ingreso de personas estará sujeto a la capacidad de carga del área.

La Reserva Ecológica Municipal Ribera Norte vuelve a abrir sus puertas a partir del 1 de diciembre, de lunes a viernes, de 10:00 a 12:30. La estadía máxima es de una hora.

Con entrada libre y gratuita se podrá ingresar respetando un protocolo sanitario.

En el predio de 50 hectáreas hay más de 320 especies de plantas, 40 de peces, 12 de anfibios, 14 de reptiles, más de 230 de aves y 13 de mamíferos.

Las principales medidas del protocolo sanitario son mantener distanciamiento social; el uso obligatorio de tapabocas; no se permite el uso del mirador ni de los bancos; no se podrán usar los sanitarios del parque; y no se permite el ingreso con comida.

Además, cada uno de los visitantes deberá traer consigo un kit desinfectante; se controlará la temperatura de las personas que quieran ingresar al parquet, debiendo ser la misma inferior a 37,5 grados; y el ingreso de personas estará sujeto a la capacidad de carga del área.

Para más información los vecinos pueden comunicarse al 4512-3125 o enviar un mail a [email protected]