San Isidro organizó actividades de concientización sobre la violencia de género

El filme de Alejandra Perdomo describe la grave realidad de la Argentina, con una mujer asesinada cada 30 horas. El escalofriante número refleja la violencia de género que aún reina en la sociedad y que no depende del contexto económico, social y cultural en el que viven las víctimas. Las protagonistas de la película son tres madres que transformaron su dolor en lucha y describen las violencias que vivieron sus hijas. Completan el relato dos víctimas denunciantes que piden justicia.

