Sujarchuk envía proyectos al Legislativo para que Maradona, Kirchner y Alfonsín tengan su monumento en Escobar

En tanto, las obras dedicadas a Kirchner y Alfonsín, se tratan de bustos que se instalarán en la Plaza San Martín de Belén de Escobar y, al igual que en el caso de Maradona, se realizarán las respectivas inauguraciones con una invitación formal a los familiares cercanos de ambos ex presidentes.

En el caso del futbolista recientemente fallecido, se trata de una estatua que se ubicará en el centro de laPplaza El Campito, en Belén de Escobar. Según expresa textualmente un fragmento del proyecto, el tributo se debe a “su aporte al deporte argentino en su conjunto y por ser desde muy joven un referente deportivo no solo para todos los argentinos sino también para muchos amantes del fútbol en el resto del mundo”. Asimismo, se aclara que habrá una invitación especial a la familia de Maradona para que asista a la ceremonia de inauguración.