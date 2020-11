Diego Maradona fue sepultado en el cementerio “Jardín de Bella Vista”

Un hombre apuñaló a su ex.

De esta manera, mediante un comunicado, la Municipalidad de San Miguel le solicitó a los fanáticos no acercarse al cementerio.

El cuerpo del astro Diego Armando Maradona fue sepultado en el cementerio Jardín Bella Vista . Ante los desmanes que se dieron durante el velorio del 10 en la ciudad de Buenos Aires, el Municipio de San Miguel trabajó en un operativo de seguridad y pidió, a través de un comunicado, colaborar con la familia y no acercarse al lugar del entierro.