Tigre conmemoró el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

“Cuando conmemoramos esta fecha no podemos dejar de hablar de las compañeras que perdieron su vida luchando por la libertad. Para nosotros esa lucha se reivindica todos los días, con las compañeras que están en los comedores, en las organizaciones sociales, las trabajadoras territoriales y las promotoras de género, que acompañan a mujeres. Hoy más que nunca tenemos que planificar políticas verdaderas para una sociedad más justa”, señaló la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira.

Es su alocución, la edil recordó a Alejandra Nardi, ex presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre y, posteriormente, recibió un reconocimiento de las vecinas que participan del programa Mujeres Emprendedoras, por su compromiso en el desarrollo de políticas de género en el distrito.