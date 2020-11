San Isidro informa como es el protocolo sanitario en los talleres de arte

El Municipio habilitó la actividad presencial en espacios que brinden capacitaciones y formación en artes plásticas, danza, técnicas corporales, arte escénico, canto y música.

Mientras veía a su hija bailar junto a sus amigas en la Academia Superior de Danzas de Judith Ríos, Mariana Materi de Villa Adelina, no contuvo su emoción y comentó: “Estamos muy contentas de que abrieron, adaptándonos y cuidándonos, tomando las medidas necesarias. A las chicas se las ve felices, no veían la hora de volver a compartir esto”.

Es que desde hace tres semanas, y debido a un protocolo sanitario que creó el Municipio de San Isidro, todos los espacios que brindan capacitaciones y formaciones en artes plásticas, danza, técnicas corporales, arte escénico, canto y música, pudieron volver a la actividad presencial.

“Practicar arte hace muy bien a la salud mental. Para los chicos y chicas reencontrarse y hacer lo que les gusta es un retorno de una vida que necesitaban. Me emociona poder verlo y está cuidado, bien hecho”, afirmó el intendente Gustavo Posse, que recorrió distintos talleres de arte del distrito.

Judith Ríos agradeció la labor del Municipio, “que siempre dio los pasos necesarios para permitir a los espacios culturales volver a sociabilizar y funcionar físicamente, de manera cuidada”.

La reconocida bailarina Valeria Archimó, que también tiene su estudio de danza en San Isidro, en el barrio La Horqueta, agregó: “Muy contenta de haber vuelto y darle a nuestras alumnas la chance de verse en persona, porque si bien estuvimos varios meses juntándonos por Zoom no es lo mismo, y realmente se estaban empezando a bajonear, así que disfrutando mucho este momento”.

El protocolo sanitario elaborado por el Municipio entre sus principales medidas establece que los espacios de trabajo deben poseer ventilación natural cruzada para permitir la renovación constante de aire; el ingreso y egreso de las instalaciones se tiene que hacer sin generar aglomeración de gente; que la atención al público limitada, con sistema de turnos previos, que no pueden superar los 90 minutos; una vez finalizados los turnos se establece un corte de media hora para desinfectar e higienizar.

Macarena Posse, a cargo de la coordinación entre el Municipio, entidades intermedias y vecinos, visitó el estudio de Valeria Archimó y remarcó: “Los talleres de arte son fundamentales porque son lugares donde la gente viene a divertirse, expresarse y formarse”.

“El estudio tiene una onda espectacular, el clima acá es bárbaro. Me encanta venir así que no veía la hora. Me hace muy bien”, concluyó María Ramos, de La Horqueta, mientras bailaba en el estudio de Valeria Archimó.

Los titulares y/o responsables de los establecimientos artísticos que quieran retomar la actividad presencial deberán completar el siguiente formulario en carácter de declaración jurada. Los vecinos que deseen ver los protocolos completos pueden ingresar a la página web de la Comuna.