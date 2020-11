San Isidro atendió más de mil quinientos casos de violencia de género durante la pandemia

“Estamos para escuchar a las mujeres, independientemente de que hayan realizado la denuncia o no. Aquí las reciben un equipo de abogados y psicólogos, que les brindan asesoramiento legal y con los que pueden hacer todo tipo de consultas que quedan en el marco de absoluta privacidad. De todas maneras, les indicamos que es fundamental realizar la denuncia. Pero nos ponemos a disposición de lo que cada mujer necesite”, explicó la directora Carolina Crecenti.

“La violencia de género es una problemática que afecta a mujeres de todo el mundo y que no depende del contexto económico, social y cultural en el que viven las víctimas. Las estadísticas indican que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres sufrirá algún tipo de violencia en el transcurso de su vida”, informaron desde la Dirección de la Mujer y Políticas de Género del Municipio.