Vicente López conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

“Queremos recordarles a las mujeres que no están solas, muchas áreas de la municipalidad trabajan en asistirlas, acompañarlas y ayudarlas a superar cualquier momento de violencia”, concluyó el jefe comunal de Vicente López.

“Nuestro eje central de trabajo es el de prevención, viendo de que manera empoderar a las mujeres para que tengan un espacio en la sociedad y no llegar a la violencia de género”, indicó Gabriela Lerman, directora general de Género y Diversidad Sexual, y agregó: “Lo hacemos mediante los programas de capacitación y el área de inclusión laboral, el cual apunta a insertar a todas las mujeres en el mundo laboral”.