Retienen motos que exceden el límite de ruido permitido en sus caños de escape

Por otra parte, el secretario de Tránsito, Transporte Público y Seguridad Vial, Darío Antiñolo, expresó: “Es importante que todos tengamos la responsabilidad de llevar el registro, la VTV y todos los documentos. Estamos midiendo que no se produzcan los ruidos molestos que incomodan a los vecinos, esta es una de las cosas que más incomoda a los vecinos. Así bajamos los accidentes, la velocidad, y le damos seguridad a los vecinos que conducen y los peatones que transitan”.

El operativo comprende la documentación -DNI, licencia de conducir, cédula verde o azul, VTV y tener seguro vigente activo- y además se pone especial atención a que las motos no tengan modificados los parámetros de fábrica. A su vez, se mide el nivel de ruido que emite cada vehículo y se realizan controles de alcoholemia.