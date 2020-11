“Diego era Argentina en el mundo y nunca le vamos a poder pagar tanta alegría”, dijo Alberto Fernández

“Lo mejor de Diego es que era un hombre absolutamente genuino. No era un hombre impostado, era un hombre genuino que expresaba todo con la fuerza con la que jugaba al fútbol, defendía lo que quería, maltrataba lo que odiaba. Eso era Maradona en estado puro”, finalizó el presidente.

En esa línea, afirmó: “Dudo que volvamos a ver a otro jugador como Maradona en todo sentido, no solo por sus cualidades técnicas, sino también por ese coraje, esa fuerza, esa garra, que siempre puso cada vez que se puso la camiseta que tenía que defender. Un jugador excepcional que a los argentinos solo nos dio alegrías”.

A continuación, el jefe de Estado recordó al ídolo popular argentino, por quien aseguró tener “eterna gratitud porque todo este tiempo no hizo más que acompañarme y apoyarme”. “Una pena inmensa. Fue un tipo único”, agregó.