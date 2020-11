Murió en Tigre Diego Maradona

Diego Maradona murió hoy tras sufrir una descompensación en el domicilio del barrio San Andrés, del partido de Tigre, donde hacía el postoperatorio tras la intervención por un hematoma subdural. El ex futbolista hoy técnico de Gimnasia de La Plata, falleció a los 60 años, edad que había alcanzado hace poco menos de un mes.

