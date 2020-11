Juan Andreotti y Malena Galmarini presentaron un mural para concientizar sobre la violencia hacia la mujer

Por último, subsecretaria de Desarrollo Social y Políticas Ambientales municipal agregó: “Toda la comunidad sanfernandina se sumó a pintar este mural; hombres y mujeres venimos a aportar nuestro granito de arena para concientizar sobre una problemática preocupante; durante la pandemia a nivel local crecieron un 600 por ciento las denuncias por abuso de género. Por eso, es un deber cívico y social de todos hacernos cargo, y luchar para que estas cosas no sucedan, dejando testimonio para que cada uno que pase por la estación tome conciencia de esta problemática, y que cada vez más personas nos sumemos a lograr la eliminación de la violencia hacia las mujeres”.

Por su parte, Galmarini señaló: “Primero, felicitar a Juan, a Eva, a Santiago y a todo el Municipio de San Fernando que hace mucho tiempo vienen acompañando no sólo en lo discursivo sino en las acciones la lucha, la pelea en contra de todo tipo de violencia hacia las mujeres. Segundo, felicitar a las y los artistas que hicieron el mural, a las y los vecinos que se acercaron para ser parte, que es la clave para erradicar la violencia contra las mujeres y las diversidades. Lo principal es que nos involucremos todas y todos, porque los problemas no son sólo de las mujeres, sino de toda la sociedad a nivel mundial”.

En ese sentido, destacó: “En este marco, mañana inauguraremos la Fiscalía y Comisaría de la Mujer, un importantísimo hecho bisagra e histórico para San Fernando, brindando instrumentos cercanos para que las vecinas no tengan que salir del distrito y puedan hacer una denuncia en un lugar específico, sin que tengan que asistir a una comisaría común. Es una noticia muy importante y un esfuerzo que hizo el Municipio para la ejecución de la obra, y para la que la provincia de Buenos Aires puso a disposición efectivos y personal para que esta nueva Comisaría de la Mujer tenga las puertas abiertas para todas las vecinas de San Fernando”.

La estación Victoria del ferrocarril Mitre se tiñó de color violeta por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”. El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, presentó la terminación de un mural para generar conciencia, sensibilidad y visibilidad sobre la problemática junto a la presidenta de AySA, Malena Galmarini; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; la subsecretaria de Desarrollo Social y Políticas Ambientales, Eva Andreott; la directora de Trenes Argentinos, Sandra Mayol; y la directora general de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell´Olio. En el evento también estuvieron presentes, además, la ex campeona de boxeo Érica ‘la Pantera’ Farías; y el comediante y conductor Mariano de la Canal.