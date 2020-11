La comunidad de Ricardo Rojas celebró el aniversario de la localidad

Leslie López Carrasco, directora de la Escuela Secundaria 34, señaló: “Esta es una fecha muy representativa, es una lástima que con la pandemia no hayamos podido hacer una fiesta más grande. Agradecemos al Muncipio, que siempre está al servicio de la escuela y de la comunidad, acompañándonos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com