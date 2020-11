Valenzuela anunció un apoyo económico a los jardines de Tres de Febrero

Se trata de un aporte esencial para que los establecimientos maternales y de infantes puedan garantizar la educación de los más chicos y mantener los sueldos de las docentes y auxiliares.

Los jardines maternales y de infantes cumplen un rol fundamental en el desarrollo de los niños y niñas. Por eso, frente al difícil contexto económico que atraviesa el país, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, decidió acompañar a las instituciones del distrito con un subsidio que les permita superar sus dificultades y asegurar el inicio del ciclo lectivo del año 2021.

“Este apoyo económico es para ayudarlos a transitar estos meses y el verano, para garantizar que estén abiertos para dar vacantes a muchas familias del distrito y también para proteger el empleo de los cientos de docentes y auxiliares que trabajan en ellos”, comentó Valenzuela. Y agregó: “La educación no escapa al ámbito municipal y es necesario apoyarlos porque son el primer eslabón del futuro de los chicos. Además, estas instituciones educativas facilitan que padres y madres puedan salir a trabajar”.

Los subsidios alcanzan a los jardines maternales y de infantes que no tienen nivel primario ni secundario y que no han tenido ingresos suficientes durante estos meses. Los que no cuentan con subvención de Provincia podrán recibir dos cuotas de 75 mil pesos; los que tienen una subvención parcial recibirán hasta dos cuotas de 60 mil pesos; y a los que poseen subvención del cien por ciento se les otorgarán dos cuotas de 45 mil pesos. Además, los Centros de Primera Infancia podrán recibir dos cuotas de 30 mil pesos.

Esta ayuda permitirá preservar las vacantes para el año que viene y garantizar que los padres sigan teniendo un espacio seguro para dejar a sus chicos cuando la «nueva normalidad» regrese y tengan que concurrir a sus trabajos. También podrán becar más niñas y niños y adecuar los jardines para cumplir con los protocolos necesarios.

Antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las instituciones contaban con 1700 alumnos de matrícula, pero desde la suspensión de clases perdieron hasta el 80 por ciento. “Han hecho un gran esfuerzo para atravesar esta pandemia y es un compromiso para nosotros poder ayudarlos porque tienen sueldos, alquileres y gastos diversos muy difíciles de costear cuando solo una muy pequeña porción de los padres pueden pagar las cuotas”, aseguró el mandatario.

Esta es otra de las iniciativas desarrolladas por Tres de Febrero para fortalecer la educación y acompañar a quienes estimulan, educan y brindan contención a los niños y adolescentes del distrito. Así, se suma a la implementación del Fondo para el Desarrollo de Instituciones y los subsidios a clubes, entre otros.